Магуайр: «Было приятно немного поводиться и сделать великолепный навес»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал победу над «Атлетиком» (3:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Игра прошла в Испании.

«Первые 20 минут были тяжелыми, болельщики поначалу были слишком громкими, а напряжение — очень высоким. Мы выстояли в этом шторме, зная, что свой шанс у «МЮ» будет. Голевая передача? Было приятно немного поводиться и сделать великолепный навес. В штрафной оказалось много наших игроков, и они, должно быть, доверили мне сделать этот навес. Это приятно, так как Каземиро забил великолепным ударом головой», — цитирует пресс-служба УЕФА Магуайра.

Ответный матч команды проведут через неделю, 8 мая, в Англии. Начало встречи — 22:00 по московскому времени.

В другом полуфинале «Тоттенхэм» выиграл у «Буде-Глимта» со счетом 3:1. Ответный матч команды проведут в Норвегии.