Магуайр: «Даже если «МЮ» выиграет Лигу Европы, то этот сезон все равно станет для нас разочарованием»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Лиона».

«Могу точно сказать, что даже если мы выиграем Лигу Европы, то этот сезон все равно станет для нас разочарованием. Однако такая победа стала бы приятным бонусом. Когда играешь за «Юнайтед», то ты должен брать трофеи. Победа в Лиге Европы стала бы приятнее вдвойне, поскольку она вывела бы нас в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. В премьер-лиге, учитывая наши результаты, мы этого определенно не добьемся», — цитирует пресс-служба УЕФА Магуайра.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион» состоится в четверг, 17 апреля, и начнется в 22.00 по московскому времени. Первая игра завершилась ничьей — 2:2.