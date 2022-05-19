Харгривз: «Айнтрахт» был фантастическим в Лиге Европы»

Двукратный победитель Лиги чемпионов Оуэн Харгривз считает, что «Айнтрахт» фантастически сыграл в Лиге Европы в этом сезоне. Немецкая команда по пенальти победила в финале турнира «Рейнджерс».

«Айнтрахт» — хорошая команда с хорошими техничными игроками. Тот путь, который прошли эти парни, победив «Барселону», фаворитов турнира, и обыграв «Вест Хэм», который, вероятно, тоже был одним из фаворитов. У них была потрясающая кампания. В этом турнире они показали себя с лучшей стороны, они были фантастическими», — цитирует пресс-служба УЕФА Харгривза.

Благодаря победе в Лиге Европы «Айнтрахт» в следующем сезоне сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов.