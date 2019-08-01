"Хапоэль" выбил "Кайрат" из Лиги Европы

"Хапоэль Беэр-Шева" вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, сыграв в ответном матче с "Кайратом" вничью - 1:1.

Первая игра завершилась победой израильской команды со счетом 2:0.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Ответный матч

"Кайрат" (Казахстан) - "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - 1:1 (1:0)

Голы: Дугалич, 40 (1:0). Дугалич, 63 - в свои ворота (1:1).

Предупреждения: Ахметов, 32. Суюмбаев, 66.

Удаления: Ахметов (Кайрат), 55. Плотников (Кайрат), 88 (на скамейке запасных). Суюмбаев (Кайрат), 90+6.

Судья: Нильсен (Норвегия).

1 августа. Алма-Ата. Стадион "Central Stadium".

Первый матч - 0:2.

"Вииторул" (Румыния) - "Гент" (Бельгия) - 2:1 (0:1)

Голы: Яремчук, 38 (0:1). Янку, 47 - с пенальти (1:1). Янку, 61 - с пенальти (2:1).

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

1 августа. Овидиу. Стадион "Central Stadium Hagi Academy".

Первый матч - 3:6.