"Хапоэль" выбил "Кайрат" из Лиги Европы

"Хапоэль Беэр-Шева" вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, сыграв в ответном матче с "Кайратом" вничью - 1:1.
Первая игра завершилась победой израильской команды со счетом 2:0.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
Ответный матч
"Кайрат" (Казахстан) - "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - 1:1 (1:0)
Голы: Дугалич, 40 (1:0). Дугалич, 63 - в свои ворота (1:1).
Предупреждения: Ахметов, 32. Суюмбаев, 66.
Удаления: Ахметов (Кайрат), 55. Плотников (Кайрат), 88 (на скамейке запасных). Суюмбаев (Кайрат), 90+6.
Судья: Нильсен (Норвегия).
1 августа. Алма-Ата. Стадион "Central Stadium".
Первый матч - 0:2.
"Вииторул" (Румыния) - "Гент" (Бельгия) - 2:1 (0:1)
Голы: Яремчук, 38 (0:1). Янку, 47 - с пенальти (1:1). Янку, 61 - с пенальти (2:1).
Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).
1 августа. Овидиу. Стадион "Central Stadium Hagi Academy".
Первый матч - 3:6.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-2/