«Хапоэль» разгромил «Динамо» из Батуми при судействе Ануфриева

«Хапоэль» из Беэр-Шевы вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы. В первом раунде израильтяне обыграли «Динамо» из Батуми. Судил встречу российский арбитр Александр Ануфриев.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

«Фехервар» (Венгрия) — «Богемианс» (Ирландия) — 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:2

Голы: Уорд, 22 (0:1). Николич, 37 — с пенальти (1:1).

«Гиляни» (Косово) — АПОЭЛ (Кипр) — 0:2 д.в. (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Эфрем, 102 (0:1). Ндонгала, 116 (0:2).

Нереализованный пенальти: Аль-Таамари (А), 78 (вратарь)

«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — «Динамо» (Грузия) — 3:0 (2:0)

Голы: Жозуэ, 9 (1:0). Кабха, 21 (2:0). Жозуэ, 61 (3:0).

«Кешлы» (Азербайджан) — «Лачи» (Албания) — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:5

Удаления: Рамос (Л), 72. Алиев (К), 112.

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Дифферданж» (Люксембург) — 3:0 (2:0)

Голы: Билбия, 37 (1:0). Филипович, 40 (2:0). Иванчич, 80 (3:0).

«Кукеши» (Албания) — «Славия» (Болгария) — 2:1 (0:0)

Голы: Эзе, 56 — с пенальти (1:0). Крастев, 81 (1:1). Купер, 85 (2:1).

«Искра» (Черногория) — «Локомотив» (Болгария) — 0:1 (0:0)

Гол: Илиев, 75 — с пенальти.

«Валлетта» (Мальта) — «Бала Таун» (Уэльс) — 0:1 (0:1)

Гол: Венейблс, 38.

«Петрокуб» (Молдавия) — «Бачка-Топола» (Сербия) — 0:2 (0:1)

Голы: Томанович, 17 (0:1). Лукич, 55 — с пенальти (0:2).

Удаления: Варга (Б), 31. Разгонюк (П), 54.

ТНС (Уэльс) — «Жилина» (Словакия) — 3:1 д.в. (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Роблес, 56 (1:0). Мыслович, 77 — с пенальти (1:1). Смит, 100 (2:1). Цеслевич, 108 — с пенальти (3:1).

Удаление: Слука (Ж), 108.

«Шахтер» (Белоруссия) — «Сфынтул Георге» (Молдавия) — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 1:4

Удаление: Бодул (Ш), 28.