Хаби Алонсо: «В противостоянии «Байера» с «Ромой» еще ничего не решено»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо считает, что его команда хорошо подготовилась к ответному матчу с «Ромой» в 1/2 финала Лиги Европы.

«В Риме была равная игра, и мы думаем, что в ответном матче будет то же самое. Я чувствую энергию и настроение команды. Мы будем выкладываться до последней секунды, потому что у нас есть шанс выйти в финал. Мы хорошо подготовились, в противостоянии еще ничего не решено, и наша цель — чтобы люди помнили ответную игру с «Ромой» еще много лет и чтобы эти воспоминания были приятными. Ребята готовы, и, надеюсь, это будет первый из многих полуфиналов «Байера», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

В первом матче римская команда одержала победу со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в Леверкузене сегодня, 18 мая. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.