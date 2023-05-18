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Сегодня, 05:17

Хаби Алонсо: «В противостоянии «Байера» с «Ромой» еще ничего не решено»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо считает, что его команда хорошо подготовилась к ответному матчу с «Ромой» в 1/2 финала Лиги Европы.

«В Риме была равная игра, и мы думаем, что в ответном матче будет то же самое. Я чувствую энергию и настроение команды. Мы будем выкладываться до последней секунды, потому что у нас есть шанс выйти в финал. Мы хорошо подготовились, в противостоянии еще ничего не решено, и наша цель — чтобы люди помнили ответную игру с «Ромой» еще много лет и чтобы эти воспоминания были приятными. Ребята готовы, и, надеюсь, это будет первый из многих полуфиналов «Байера», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

В первом матче римская команда одержала победу со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в Леверкузене сегодня, 18 мая. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037796--leverkusen-vs-roma/
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