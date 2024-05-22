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Алонсо: «Байер» ничего не менял в подготовке перед финалом Лиги Европы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хаби Алонсо.
Фото Reuters

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Аталанты».

«Мы знаем, что за последние пять лет «Аталанта» под началом Джан-Пьеро Гасперини приобрела очень узнаваемое лицо. Мы знакомы с этой командой, но она продолжает развиваться. Мы играли с подобными соперниками в Германии, и завтра важнее всего будет ментальность. У нас есть план на игру, но игроки все еще ощущают праздничную атмосферу, которая сопровождала нас в субботу, когда мы отмечали завоевание титула. Мы хотим продолжить в том же духе.

Мы ничего не меняли в подготовке. В этом сезоне мы провели 51 матч, мы много раз говорили, и у игроков есть понимание, как именно надо готовиться. Наша задача – выиграть следующие два матча. Перед матчами Лиги Европы мы тренировали пенальти весь сезон. Пока они нам не понадобились, но в последних трех финалах... Никогда нельзя знать наверняка», – цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Начало – в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2039971--atalanta-vs-leverkusen/
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
Хаби Алонсо
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