Алонсо: «Байер» ничего не менял в подготовке перед финалом Лиги Европы»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Аталанты».

«Мы знаем, что за последние пять лет «Аталанта» под началом Джан-Пьеро Гасперини приобрела очень узнаваемое лицо. Мы знакомы с этой командой, но она продолжает развиваться. Мы играли с подобными соперниками в Германии, и завтра важнее всего будет ментальность. У нас есть план на игру, но игроки все еще ощущают праздничную атмосферу, которая сопровождала нас в субботу, когда мы отмечали завоевание титула. Мы хотим продолжить в том же духе.

Мы ничего не меняли в подготовке. В этом сезоне мы провели 51 матч, мы много раз говорили, и у игроков есть понимание, как именно надо готовиться. Наша задача – выиграть следующие два матча. Перед матчами Лиги Европы мы тренировали пенальти весь сезон. Пока они нам не понадобились, но в последних трех финалах... Никогда нельзя знать наверняка», – цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Начало – в 22.00 по московскому времени.