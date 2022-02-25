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Сегодня, 03:37

Гвидо Родригес: «Зенит» больше атаковал, поскольку им нужна была победа»

Гвидо Родригес прокомментировал ничью «Бетиса» с «Зенитом»
Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес после ничьей проти «Зенита» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что соперник больше атаковал.

«Это была хорошая борьба. Временами у соперника возникали моменты, но и у нас тоже были моменты. Мы рады выйти в следующий раунд. У соперников было больше игроков в атаке, поскольку они должны были выиграть матч. Было бы лучше, если бы мы больше владели мячом и больше атаковали, но иногда приходится держаться.

Очень важно то, что «Бетис» делает в этом сезоне во всех турнирах, в которых играет. Мы сделали важный шаг. Теперь давайте посмотрим, кого получим в соперники в результате жеребьевки, но мы должны сделать шаг вперед", — цитирует пресс-служба УЕФА Родригеса.

Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 25 февраля. Начало — 14.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:0
Зенит
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Бельерин Гонсалес Фекир (Борха Иглесиас, 83) Каналес (Виллиам Карвалью, 71) Гуардадо (Тельо, 90) Родригес Виллиан Жозе (Хоакин, 83) Руибаль
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел Клаудиньо Сутормин (Мостовой, 86) Юри Алберту (Ерохин, 90) Малком Дзюба (Сергеев, 64)
Предупреждения
Родригес 23’  -  Круговой 42’, Барриос 55’, Ерохин 90+1’
Судьи
Мелер (Турция) Эйисой (Турция) Уярджан (Турция)
ВАР
Валери (Италия) Битиген (Турция)
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