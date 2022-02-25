Гвидо Родригес: «Зенит» больше атаковал, поскольку им нужна была победа»

Полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес после ничьей проти «Зенита» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что соперник больше атаковал.

«Это была хорошая борьба. Временами у соперника возникали моменты, но и у нас тоже были моменты. Мы рады выйти в следующий раунд. У соперников было больше игроков в атаке, поскольку они должны были выиграть матч. Было бы лучше, если бы мы больше владели мячом и больше атаковали, но иногда приходится держаться.

Очень важно то, что «Бетис» делает в этом сезоне во всех турнирах, в которых играет. Мы сделали важный шаг. Теперь давайте посмотрим, кого получим в соперники в результате жеребьевки, но мы должны сделать шаг вперед", — цитирует пресс-служба УЕФА Родригеса.

Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 25 февраля. Начало — 14.00 по московскому времени.