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Губерниев предложил переименовать ЦСКА в КЛПВГ

23:04
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Комментатор Дмитрий Губерниев после поражения ЦСКА в матче 5-го тура Лиги Европы против «Вольфсбергера» (0:1) предложил переименовать армейский клуб.

«Самое печальное, что футболисты Центрального Клуба нашей Армии проиграли волчьей горе из Австрии (перевод с немецкого — прим. «СЭ».). Может, переименовать ЦСКА?», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Затем в следующей публикации Губерниев предложил назвать команду КЛПВГ — клуб любителей проиграть волчьей горе.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1407

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