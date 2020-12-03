Губерниев предложил переименовать ЦСКА в КЛПВГ

Комментатор Дмитрий Губерниев после поражения ЦСКА в матче 5-го тура Лиги Европы против «Вольфсбергера» (0:1) предложил переименовать армейский клуб.

«Самое печальное, что футболисты Центрального Клуба нашей Армии проиграли волчьей горе из Австрии (перевод с немецкого — прим. «СЭ».). Может, переименовать ЦСКА?», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Затем в следующей публикации Губерниев предложил назвать команду КЛПВГ — клуб любителей проиграть волчьей горе.