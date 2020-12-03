Губерниев предложил переименовать ЦСКА в КЛПВГ
23:04
Комментатор Дмитрий Губерниев после поражения ЦСКА в матче 5-го тура Лиги Европы против «Вольфсбергера» (0:1) предложил переименовать армейский клуб.
«Самое печальное, что футболисты Центрального Клуба нашей Армии проиграли волчьей горе из Австрии (перевод с немецкого — прим. «СЭ».). Может, переименовать ЦСКА?», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Затем в следующей публикации Губерниев предложил назвать команду КЛПВГ — клуб любителей проиграть волчьей горе.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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