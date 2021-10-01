Грушевский назвал «нежданчиком» победу «Спартака» над «Наполи»
Известный пародист Михаил Грушевский прокомментировал гостевую победу «Спартака» против «Наполи» (2:3) в матче групповой стадии Лиги Европы.
«Ожидал, что «Локомотив» сможет набрать очки, но никак не предполагал успеха «Спартака». Все мои друзья во время матча с «Наполи» писали: «Вот это мясные дают!» Помогло удаление у итальянцев, но потом красную получил Кофрие, и команды играли в равных составах. Этот матч стал праздником российского футбола. Эпическая спартаковская победа приободрила болельщиков, которые смирились с тезисом, что «мы говно». Поздравляю красно-белых с таким нежданчиком», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С Лиги Европы. В следующем матче соперником красно-белых станет «Лестер Сити». Матч пройдет на Открытии Банк Арене 20 октября в 17:30 по московскому времени.
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