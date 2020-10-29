Гришин верит в победу ЦСКА над загребским «Динамо»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями перед матчем армейцев с загребским «Динамо» во 2-ом туре группового турнира Лиги Европы.

— Это будет один из важнейших матчей. ЦСКА набрал ход, хорошо выступает в нашем чемпионате, поэтому на своем поле должны обыграть Загреб, и продолжить борьбу за выход из группы, — сказал Гришин «СЭ». — Обыграть «Динамо» можно за счет хорошей коллективной игры, что ЦСКА и демонстрирует последнее время. Большой плюс, что игра на своем поле, при болельщиках, что немаловажный фактор. Все понимают, что Загреб — хорошая команда, но они продали больше половины состава, соответственно, не очень сыграны, но тем не менее очень амбициозны. ЦСКА, наоборот, практически три года в одном составе, уже все друг друга понимают, показывают хороший футбол, за счет большого желания играют ребята. Думаю, сегодня будет победа.

Сейчас у ЦСКА хорошее эмоциональное состояние, неплохо готовы физически, раз выдерживают такой график. Тем более вернулся в состав Фернандес, неплохо играют два центральных защитника Дивеев и Магнуссон, Зайнтудинов тоже им под стать, поэтому оборонительная линия будет такой же, как в последних играх. Она сыграна, мало пропускает. Атака ЦСКА сейчас, наверно, лучшая в России среди всех команд. (Анастасия Пастернак)