Гранит Джака: "Хотим принести Эмери четвертый титул Лиги Европы"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака перед финалом Лиги Европы против "Челси" отметил, что команда постарается помочь главному тренеру Унаи Эмери​ в четвертый раз выиграть турнир. Ранее он трижды выигрывал его с "Севильей".

- Мы здесь с вечера субботы. Не уверен, что приезд раньше, чем "Челси", дает нам преимущество, но чувствуем себя очень хорошо и готовы к матчу, - цитирует пресс-служба УЕФА Джаку. - Хотим принести Эмери четвертый титул. Он делился с нами своими предыдущими успехами в этом турнире, но это останется между нами.

"Арсенал" уже два сезона подряд выступает в Лиге Европы, но такой клуб должен играть в Лиге чемпионов. Я считал, что мы заслуживаем место в топ-четверке чемпионата Англии. В итоге этого не добились, но получили еще один шанс через этот турнир.

В этом сезоне у нас были проблемы в матчах на выезде. Это помешало нам пробиться в четверку лучших в премьер-лиге, но в поединках против "Валенсии" и "Наполи" мы показали, что умеем играть в гостях. Впрочем, это не выездной матч по сути.

"Челси" - "Арсенал": 29 мая 2019, онлайн-трансляция финала Лиги Европы, начало - 22.00 (мск)

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