«Гранада» выбила из Лиги Европы обидчиков «Динамо» тбилисский «Локомотив»
«Гранада» обыграла тбилисский «Локомотив» в третьем отборочном раунде Лиги Европы — 2:0. Во втором раунде грузинская команда победила московское «Динамо» (2:1).
Другой грузинский клуб — тбилисское «Динамо» — разгромно проиграло «Клаксвику» с Фарер.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
«Гранада» (Испания) — «Локомотив» (Грузия) — 2:0 (0:0)
Голы: Мачис, 48 (1:0). Хорхе Молина, 90+1 (2:0).
«Гранада»: Силва, Вальехо, Диас, Санчес, Нева, Монторо, Гоналон, Кенеди (Соро, 62), Милья, Сольдадо (Хорхе Молина, 67), Мачис (Пуэртас, 79).
Предупреждения: Габадзе, 54. Сольдадо, 56.
Удаление: Габадзе (Локомотив), 59.
Судья: Гезюбюйюк (Голландия).
24 сентября. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
«Клаксвик» (Фарерские Острова) — «Динамо» Тб (Грузия) — 6:1 (1:0)
Голы: Павлович, 22 (1:0). Йоханнесен П., 58 (2:0). Клеттскар, 60 (3:0). Клеттскар, 69 (4:0). Пернамбуку, 71 (4:1). Клеттскар, 73 (5:1). Йоханнесен Й., 85 (6:1).
Судья: Ауднасон (Исландия).
24 сентября. Торсхавн. Стадион «Торсволлур».
«Галатасарай» (Турция) — «Хайдук» (Хорватия) — 2:0 (0:0)
Голы: Беланда, 77 (1:0). Бабел, 86 (2:0).
Судья: Поусон (Англия).
24 сентября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком».
«Копенгаген» (Дания) — «Пяст» (Польша) — 3:0 (1:0)
Голы: Вильчек, 14 (1:0). Винн, 58 (2:0). Биель, 90+5 (3:0).
Судья: Рейншрейбер (Израиль).
24 сентября. Копенгаген. Стадион «Паркен».
«Бешикташ» (Турция) — «Риу Аве» (Португалия) — 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти — 2:4
Голы: Гювен Ялчын, 15 (1:0). Бруну Морейра, 85 (1:1).
Судья: Зиберт (Германия).
24 сентября. Стамбул. Стадион «Водафон Парк».