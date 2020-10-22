«Гранада» одолела ПСВ, ПАОК сыграл вничью с «Омонией»

«Гранада» после первого тура Лиги Европы вышла на первое место в группе Е. Испанский клуб на выезде одержал победу над ПСВ — 2:1.

«Гранада», пропустив первой от Гетце, во втором тайме благодаря голам Молины и Мачина добилась выездной победы.

Во второй игре группы ПАОК сыграл ничью с «Омонией» — 1:1. Сначала Ботеак вывел киприотов вперед, но уже во втором тайме греки отыгрались после гола Мурга.

Лига Европы

Группа E

«ПСВ» (Голландия) — «Гранада» (Испания) — 1:2 (1:0)

Голы: Гетце, 45+1 (1:0). Хорхе Молина, 57 (1:1). Мачис, 66 (1:2)

«ПСВ» (Голландия): Мвого, Макс, Баумгартль, Боскальи, Дюмфрис, Гетце (Фиргефер, 46), Хендрикс, Сангаре, Мауру Жуниор (Мадуэке, 73), Ихаттарен, Мален.

«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо, Санчес, Нева, Гоналон (Монторо, 35), Эррера, Милья (Брайс, 81), Хорхе Молина (Суарес, 69), Мачис (Соро, 81), Пуэртас.

Предупреждения: Хорхе Молина, 45+2. Милья, 45+2. Мауру Жуниор, 45+3. Монторо, 49. Силва, 90+3. Суарес, 90+5.

Судья: Цвайер (Германия).

22 октября. Эйндховен. Стадион «Филипс».

ПАОК (Греция) — «Омония» (Кипр) — 1:1 (0:1)

Голы: Ботеак, 16 (0:1). Мург, 56 (1:1).

ПАОК (Греция): Ж.Живкович, Лео Матос (Родригу, 62), Варела, Ингасон, Яннулис, Михаилидис, Шваб, Мург (Бисесвар, 74), Эсити (Аугусту, 46), А.Живкович (Тзолис, 73), Чолак (Свидерски, 62).

«Омония» (Кипр): Фабиану, Губочан, Лецьякс, Ланг, Люфтнер, Хорди Гомес (Кусулос, 75), Витор Гомеш, Ботеак (Лоизу, 90+3), Дюриш (Какуллис, 76), Папулис (Асанте, 75), Ционис.

Предупреждения: Ботеак, 17. Ланг, 24. Ингасон, 33. Папулис, 36. Яннулис, 59. Ционис, 61.

Судья: Мэдден (Шотландия).

22 октября. Салоники. Стадион «Тумба».