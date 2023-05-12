Градецки: «Минимальное поражение все еще оставляет «Байеру» шансы»

Вратарь «Байера» Лукаш Градецки прокомментировал поражение от «Ромы» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Матч мог завершится без голов. У нас было несколько хороших моментов. Жаль, что не реалиовали. Во втором тайме мы уже не так опасно атаковали и надеялись на нулевую ничью. Но минимальное поражение все еще оставляет нам шансы», — цитирует пресс-служба УЕФА Градецки.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Леверкузене. Начало — в 22:00 по московскому времени.