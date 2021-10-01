Вратарь «Байера» Лукаш Градецки подвел итоги матча Лиги Европы против «Селтика» (4:0).

«Больше всего я был счастлив играть в полную силу. Это доставило мне наибольшую радость. Это фантастическая атмосфера, поэтому я думаю, что внутреннему мне не хватало такой атмосферы. Я счастлив, что мы одержали отличную победу над сильной командой.

Думаю, 4:0 — это многовато. У них тоже были отличные шансы. Мне немного повезло с парой сейвов. Иногда задача вратаря — помочь вашей команде остаться в игре», — приводит слова Градецки официальный сайт УЕФА.

«Байер» с 6 очками занимает первое место в группе G, «Селтик» не набрал ни одного очка.