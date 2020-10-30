«Говорить о футболе сейчас очень сложно». Виейра выразил соболезнования после матча Лиги Европы

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра признался, что было непросто выходить на матч 2-го тура Лиги Европы против «Хапоэля». С утра в городе произошло нападение на людей, в результате чего погибли три человека.

— Вся команда думает о семьях жертв и о всех пострадавших и скорбящих людях Ниццы, — цитирует пресс-служба клуба Виейра. — Говорить о футболе после этих событий очень сложно. Футбол, конечно, кажется смешным, но это наша работа и мы хотели защищать цвета клуба. Эта трагедия затрагивает всех нас, вся страна в трауре.