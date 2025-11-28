«Рейнджерс» и «Брага» сыграли вничью, «Штутгарт» разгромил «Гоу Эхед Иглз»

«Штутгарт» разгромил «Гоу Эхед Иглз» в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы — 4:0. Игра прошла в Нидерландах на стадионе «Де Аделарсхорст».

Нападающий Джейми Левелинг оформил дубль, а также по голу забили Биляль Эль-Ханнус и Бадредин Буанани.

«Штутгарт» набрал 9 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Гоу Эхед Иглз» идет на 26-й строчке — 6 очков.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур.

27 ноября 2025, 23:00. De Adelaarshorst (Девентер)

В других матчах «Генк» на своем поле выиграл у «Базеля» (2:1), а «Рейнджерс» и «Брага» сыграли вничью.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур.

27 ноября 2025, 23:00. Cegeka Arena (Генк)