«Готовимся взять 3 очка на «Колизее». «Хетафе» анонсировал матч с «Краснодаром»
12:41
«Хетафе» в своем официальном Twitter опубликовал анонс матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с «Краснодаром».
— Готовимся взять 3 очка на «Колизее», — написал в числе прочего клуб.
Матч «Краснодар» — «Хетафе» состоится 3 октября в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
?Muy buenos d?as desde Rusia azulones! ???— Getafe C.F. (@GetafeCF) October 3, 2019
Hoy disputamos el partido de la jornada 2 de la fase de grupos de la @EuropaLeague frente al @FCKrasnodar, desde las 21h (CET) en el Estadio FC Krasnodar.
?Dispuestos a llevarnos los tres puntos al Coliseum! ?#VamosGeta #MatchDay pic.twitter.com/GmnookpD11
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