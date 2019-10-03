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«Готовимся взять 3 очка на «Колизее». «Хетафе» анонсировал матч с «Краснодаром»

12:41
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«Хетафе» в своем официальном Twitter опубликовал анонс матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с «Краснодаром».

— Готовимся взять 3 очка на «Колизее», — написал в числе прочего клуб.

Матч «Краснодар» — «Хетафе» состоится 3 октября в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Краснодар — Хетафе

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей — здесь

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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