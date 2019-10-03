«Готовимся взять 3 очка на «Колизее». «Хетафе» анонсировал матч с «Краснодаром»

«Хетафе» в своем официальном Twitter опубликовал анонс матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с «Краснодаром».

— Готовимся взять 3 очка на «Колизее», — написал в числе прочего клуб.

Матч «Краснодар» — «Хетафе» состоится 3 октября в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

?Muy buenos d?as desde Rusia azulones! ???



Hoy disputamos el partido de la jornada 2 de la fase de grupos de la @EuropaLeague frente al @FCKrasnodar, desde las 21h (CET) en el Estadio FC Krasnodar.



?Dispuestos a llevarnos los tres puntos al Coliseum! ?#VamosGeta #MatchDay pic.twitter.com/GmnookpD11 — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 3, 2019

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей — здесь