Гончаренко: «Три домашних матча без голов — это катастрофа»
3 декабря 2020, 23:31
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Вольфсбергера» (0:1) в матче Лиги Европы.
— Тяжело что-то сказать по сегодняшнему матчу, как и по всей домашней серии в Лиге Европы, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции. — Если ты не забиваешь в трех домашних матчах ни одного гола — это не просто неудача, это катастрофа. Нам казалось, что мы были лучше соперника. Но по факту мы не были лучше. Одно дело — создавать моменты, другое — реализовать их.
(Олег Кошелев)
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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