Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Вольфсбергера» (0:1) в матче Лиги Европы.

— Тяжело что-то сказать по сегодняшнему матчу, как и по всей домашней серии в Лиге Европы, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции. — Если ты не забиваешь в трех домашних матчах ни одного гола — это не просто неудача, это катастрофа. Нам казалось, что мы были лучше соперника. Но по факту мы не были лучше. Одно дело — создавать моменты, другое — реализовать их.

(Олег Кошелев)