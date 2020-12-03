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Гончаренко: «Три домашних матча без голов — это катастрофа»

3 декабря 2020, 23:31
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Вольфсбергера» (0:1) в матче Лиги Европы.

— Тяжело что-то сказать по сегодняшнему матчу, как и по всей домашней серии в Лиге Европы, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции. — Если ты не забиваешь в трех домашних матчах ни одного гола — это не просто неудача, это катастрофа. Нам казалось, что мы были лучше соперника. Но по факту мы не были лучше. Одно дело — создавать моменты, другое — реализовать их.

(Олег Кошелев)

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