Гончаренко рассказал, в чем должен прибавить Чалов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Вольфсбергера» (0:1) в матче Лиги Европы ответил на вопрос об игре форварда команды Федора Чалова.

— С чем связан затянувшийся кризис Чалова? — вопрос Гончаренко.

— У него проблема в его открывании. Если он будет правильно открываться, его игра станет более качественной. Сейчас он «размыл» то открывание, которое у него было раньше.

(Олег Кошелев)