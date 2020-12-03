Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Гончаренко рассказал, в чем должен прибавить Чалов

3 декабря 2020, 23:54
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Вольфсбергера» (0:1) в матче Лиги Европы ответил на вопрос об игре форварда команды Федора Чалова.

— С чем связан затянувшийся кризис Чалова? — вопрос Гончаренко.

— У него проблема в его открывании. Если он будет правильно открываться, его игра станет более качественной. Сейчас он «размыл» то открывание, которое у него было раньше.

(Олег Кошелев)

ЦСКА — Вольфсбергер

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 17849
Все опросы
Вы ходите на футбол во время пандемии коронавируса?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир