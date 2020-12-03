Гончаренко рассказал, в чем должен прибавить Чалов
3 декабря 2020, 23:54
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Вольфсбергера» (0:1) в матче Лиги Европы ответил на вопрос об игре форварда команды Федора Чалова.
— С чем связан затянувшийся кризис Чалова? — вопрос Гончаренко.
— У него проблема в его открывании. Если он будет правильно открываться, его игра станет более качественной. Сейчас он «размыл» то открывание, которое у него было раньше.
(Олег Кошелев)
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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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