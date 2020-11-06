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«Гончаренко против Адвоката — все равно что плотник против столяра». Геркус — о матче «Фейеноорд» — ЦСКА

09:41
Виктор Гончаренко. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Виктор Гончаренко. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сравнил главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко с наставником «Фейеноорда» Диком Адвокатом после поражения армейцев от голландской команды в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы со счетом 1:3.

«Ну Гончаренко против Дика Николаевича все равно что плотник супротив столяра», — написал у себя в Twitter Геркус.

Фейеноорд — ЦСКА

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА




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