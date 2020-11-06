«Гончаренко против Адвоката — все равно что плотник против столяра». Геркус — о матче «Фейеноорд» — ЦСКА
09:41
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сравнил главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко с наставником «Фейеноорда» Диком Адвокатом после поражения армейцев от голландской команды в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы со счетом 1:3.
«Ну Гончаренко против Дика Николаевича все равно что плотник супротив столяра», — написал у себя в Twitter Геркус.
Ну Гончаренко против Дика Николаевича все равно что плотник супротив столяра— Илья Геркус (@ilgerkus) November 5, 2020
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА