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Гончаренко оценил трансфер Гайча в ЦСКА

3 декабря 2020, 23:49
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Вольфсбергера» (0:1) в матче Лиги Европы оценил игру форварда команды Адольфо Гайча. Аргентинец стал игроком ЦСКА в августе, в 16 матчах он забил один гол.

— Можно ли назвать провальным трансфер Гайча? — вопрос Гончаренко.

— Катастрофа — это результат трех домашних матчей в Лиге Европы. По Гайчу я бы не стал делать таких резких оценок. Мы уже для себя решили, что Гайчу нужен хотя бы месяц подготовительного периода, чтобы мы на него по-другому посмотрели.

(Олег Кошелев)

ЦСКА — Вольфсбергер

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