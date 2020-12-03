Гончаренко оценил трансфер Гайча в ЦСКА
3 декабря 2020, 23:49
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Вольфсбергера» (0:1) в матче Лиги Европы оценил игру форварда команды Адольфо Гайча. Аргентинец стал игроком ЦСКА в августе, в 16 матчах он забил один гол.
— Можно ли назвать провальным трансфер Гайча? — вопрос Гончаренко.
— Катастрофа — это результат трех домашних матчей в Лиге Европы. По Гайчу я бы не стал делать таких резких оценок. Мы уже для себя решили, что Гайчу нужен хотя бы месяц подготовительного периода, чтобы мы на него по-другому посмотрели.
(Олег Кошелев)
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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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