Гончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от «Лудогорца» в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).

— Добрый вечер, если он добрый... Комментарий по матчу? Такие матчи нужно пережить, пройти. Но их надо принять. Когда 17-летний парень выходит в основе, и много молодых футболистов... Хотя не могу назвать возраст главной причиной. ЦСКА проиграл в скорости. Командной скорости...

— Это трагедия?

— Трагедия неправильное слово здесь. Скорее большое разочарование. Холодный душ. Мы оказались медленнее в командной скорости

— Почему Чалов не играл с первых минут?

— Это результаты тестов. Они показали, что Ильзату и Федору надо было дать паузу...

— Как вам дебют Вадима Карпова?

— Понятно, при таком счете нельзя быть довольным защитой. Но в целом, выглядел неплохо, принял несколько смелых решений.

— Команда выглядела безвольной.

— Нет, я так сказать не могу. Всегда называю вещи своими именами. Просто «Лудогорец» оказался быстрее. (Виталий Айрапетов)

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