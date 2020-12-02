Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа с австрийским «Вольфсбергером»? высказался о выступлении российских клубов в еврокубках и связанном с этим давлении.

— Давление со стороны болельщиков и прессы, ожидание побед — это нормальная ситуация для футболистов и тренеров, с которой нужно уметь справляться каждодневно, — сказал Гончаренко. — Мы не думаем о сериях матчей без побед, своих или других команд, но очевидно, что тенденция неприятная и всем нам нужно задуматься, почему мы никак не можем выиграть. Есть таблица коэффициентов, где мы уступаем только топ-5 европейских чемпионатов и Португалии, но при этом мы проигрываем командам из лиг, которые стоят в этой таблице ниже нас.

Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится в четверг, 3 декабря. Начало — в 20.55 (мск).

(Дмитрий Гирин)