Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Эспаньолом»? (1:0) в матче группового турнира Лиги Европы подвел итоги встречи и еврокубкового сезона.

Для армейцев эта победа стала первой и единственной в текущем розыгрыше ЛЕ.

— Можно говорить о том, что мы очень плохо провели первую часть турнира, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ». — Не очень гибкими были во второй части. Играли с позиции силы с «Эспаньолом», «Ференцварошем»... История не терпит сослагательного наклонения, всегда настраиваемся на победу. Много прессинговали, что отнимало много сил.

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр