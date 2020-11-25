Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Фейеноордом» рассказал о состоянии команды и том, кто не сможет принять участие в игре.

— Все игроки, которые были в заявке с «Сочи», все готовы к игре, — сказал Гончаренко. — Сегодня посмотрим состояние Мариу и Виктора Васина. Нужно еще сдать ПЦР-тест. По «физике» с Мариу все в порядке, но нужно еще раз оценить его состояние в целом. Что касается Дивеева, то он в порядке, с его носом все нормально. С поломанным носом он выглядит даже лучше. У Кучаева проблемы со старой своей болячкой, с коленом. Мы его восстанавливаем. У Карпова проявились последствия удара Грулева. У Дзагоева был сомнительный тест, но нужно посмотреть, все ли с ним в порядке. (Дмитрий Гирин)

Матч ЦСКА — «Фейеноорд» состоится в четверг, 26 ноября. Начало — в 20.55 (мск).