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Гончаренко — о тактике ЦСКА: «Если мы атакуем однобоко, начинаются проблемы»

13:59
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа с австрийским «Вольфсбергером» прокомментировал игру команды в атаке. В последних трех матчах армейцы забили только один гол.

— Хорошо, что у нас есть моменты, и что мы наносим много ударов и делаем острых передач, — сказал Гончаренко. — Но иногда нам надо немного видоизменить нашу атаку. Если атаковать однобоко, то начинаются проблемы.

— Как оцените состояние Ильзата Ахметова?

— Матч с «Рубином» он провел неплохо, но до болезни, настигшей его в Волгограде, его состояние было лучше.

Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится в четверг, 3 декабря. Начало — в 20.55 (мск).

(Дитрий Гирин)

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