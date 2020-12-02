Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа с австрийским «Вольфсбергером» прокомментировал игру команды в атаке. В последних трех матчах армейцы забили только один гол.

— Хорошо, что у нас есть моменты, и что мы наносим много ударов и делаем острых передач, — сказал Гончаренко. — Но иногда нам надо немного видоизменить нашу атаку. Если атаковать однобоко, то начинаются проблемы.

— Как оцените состояние Ильзата Ахметова?

— Матч с «Рубином» он провел неплохо, но до болезни, настигшей его в Волгограде, его состояние было лучше.

Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится в четверг, 3 декабря. Начало — в 20.55 (мск).

(Дитрий Гирин)