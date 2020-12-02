Гончаренко — о тактике ЦСКА: «Если мы атакуем однобоко, начинаются проблемы»
13:59
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа с австрийским «Вольфсбергером» прокомментировал игру команды в атаке. В последних трех матчах армейцы забили только один гол.
— Хорошо, что у нас есть моменты, и что мы наносим много ударов и делаем острых передач, — сказал Гончаренко. — Но иногда нам надо немного видоизменить нашу атаку. Если атаковать однобоко, то начинаются проблемы.
— Как оцените состояние Ильзата Ахметова?
— Матч с «Рубином» он провел неплохо, но до болезни, настигшей его в Волгограде, его состояние было лучше.
Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится в четверг, 3 декабря. Начало — в 20.55 (мск).
(Дитрий Гирин)
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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