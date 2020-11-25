Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед матчем 4-го тура с «Фейеноордом» рассказал, насколько команда готова выдерживать плотный график.

— В этом сезоне, по сравнению с прошлым, гораздо лучше держим уровень игры с первой по последнюю минуты, — сказал Гончаренко. — Исключение — второй тайм с «Фейеноордом» и большой отрезок с «Сочи». Наша задача — сохранить этот уровень интенсивности, сохранять контроль над игрой на протяжении всего матча. Да, с «Сочи» была неполная заявка, но мы можем делать пять замен и должны продолжать играть интенсивно. Да, хотелось бы давать больше пауз для Влашича, но, зная его характер и физическую готовность, стараемся держать его на поле все 90 минут. Глобально я проблем не вижу. Нужно быть готовым к тому, что нам нужно играть, а не думать, что в декабре осталось сыграть столько-то матчей, а потом будет пауза, — сказал Гончаренко. (Дмитрий Гирин)

Матч ЦСКА — «Фейеноорд» состоится в четверг, 26 ноября. Начало — в 20.55 (мск).