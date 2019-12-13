Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции прокомментировал итог матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:1).

— Как вы отреагировали на дисквалификацию в чемпионате России? И что скажете о возможной дисквалификации Евгения Гинера?

— Президент может сам ответить за себя. А мне было предупреждение, я не сдержался. Хотя это было сказано в более мягкой форме, если так можно сказать... Но хочу сказать, что-то количество ошибок, которое есть, оно труднообъяснимо. И волей-неволей реагируешь на это.

Еще мне сложно принять то, что половина стадиона уходит с трибун — а оператор бегает за мной, комментаторы молчат. Надо было тогда все камеры на меня направить и контролировать мои действия 90 минут. Но я не ищу оправданий. Самое интересное, что я даже не понял, что ругался на судей в очередной раз. Это самая печальная ситуация. (Гоша Чернов)

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