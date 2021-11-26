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Голы Галену, Мэддисона, Диаби и Иванича претендуют на звание лучшего в 5-м туре Лиги Европы

04:27

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

На звание автора лучшего гола претендуют Галену («Брага»), Мирко Иванич («Црвена Звезда»), Мусса Диаби («Байер») и Джеймс Мэддисон («Лестер»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Евгений Козинов все материалы автора

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