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Сегодня, 06:25

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Црвеной Звездой»

Мария Гусева
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«Монако» объявил заявку на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Црвены Звезды».

Российский полузащитник монегасков Александр Головин попал в число 24 игроков, которые могут выйти на поле. Игра пройдет на стадионе «Луи II».

В лазарете «Монако» остается только нападающий Мирон Боаду, который восстанавливается после травмы.

Матч «Монако» — «Црвена Звезда» состоится в четверг, 3 ноября. Начало игры — 20.45 по московскому времени.

Александр Головин
Лига Европы УЕФА
ФК Монако
ФК Црвена Звезда
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