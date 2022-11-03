Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Црвеной Звездой»

«Монако» объявил заявку на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Црвены Звезды».

Российский полузащитник монегасков Александр Головин попал в число 24 игроков, которые могут выйти на поле. Игра пройдет на стадионе «Луи II».

В лазарете «Монако» остается только нападающий Мирон Боаду, который восстанавливается после травмы.

Матч «Монако» — «Црвена Звезда» состоится в четверг, 3 ноября. Начало игры — 20.45 по московскому времени.