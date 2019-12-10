Голландская бригада арбитров во главе с Кевином Бломом обслужит матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы «Эспаньол» — ЦСКА.

Ассистентами рефери назначены Йохан Балдер и Дэви Гоосенс. Четвертый арбитр — Аллард Линдхаут.

Матч пройдет 12 декабря 2019 года в Корнелье-де-Льобрегат. Начало — в 23:00 по московскому времени.

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