Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Голландец Блом назначен на матч «Эспаньол» — ЦСКА

13:13
Теги:

Голландская бригада арбитров во главе с Кевином Бломом обслужит матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы «Эспаньол» — ЦСКА.

Ассистентами рефери назначены Йохан Балдер и Дэви Гоосенс. Четвертый арбитр — Аллард Линдхаут.

Матч пройдет 12 декабря 2019 года в Корнелье-де-Льобрегат. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Эспаньол — ЦСКА

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир