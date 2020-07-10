Голкипер «Шахтера» Пятов доволен результатами жеребьевки Лиги Европы

Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы.

В первом матче 1/8 финала украинский клуб на выезде победил «Вольфсбург» (2:1). В случае выхода в следующую стадию команда сыграет с победителем пары «Базель» — «Айнтрахт». «Базель» в первом матче одержал победу со счетом 3:0.

«Мы знаем, что «Базель» уверенно выиграл у «Айнтрахта» и на 99 процентов пройдет дальше, — цитирует Пятова официальный сайт УЕФА. — Пока еще рано забегать вперед, но я доволен жеребьевкой. Главное, что жеребьевка проведена, что турнир состоится, что футбол наконец-то жив».

Матч «Шахтер» — «Вольфсбург» состоится 5 августа и начнется в 19.55 по московскому времени. На сайте УЕФА указано, что игра пройдет в Киеве. Ранее матч должен был пройти в Харькове.