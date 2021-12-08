Голебевски рассказал, какие игроки вернутся в состав «Легии» на игру со «Спартаком»

Главный тренер «Легии» Марек Голебевски перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Спартака» отметил, что команда будет играть в атакующий футбол. Кроме того, он сообщил, какие игроки вернуться в состав «Легии» на предстоящий матч.

«Мы все знаем нашу ситуацию в чемпионате Польши, — отметил Голебевски. — Матч со «Спартаком» для нас очень важен с разных точек зрения, будем бороться завтра. У нас в приоритете победа в каждом матче — не важно, польский чемпионат или Лига Европы. Нам везде надо побеждать.

Кто не сыграет со «Спартаком»? У Младеновича проблемы с коленом, будем смотреть по нему. Возвращаются в игру Лопеш, Юханссон и Кастрати. Завтра мы поменяем стиль игры, сыграем в атакующий футбол против «Спартака». Только так мы можем добиться победы".

«В чем отличается «Легия» образца первого матча против «Спартака» от нынешней? Разница в том, что Мехневич ставил 5 защитников, делал акцент на обороне. Сейчас же все иначе, поэтому мы ошибались, набивали шишки и пропускали голы», — добавил тренер.

Матч «Легия» — «Спартак» состоится завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20.45 (мск). «Спартак» занимает второе место в группе C с 7 очками в 5 матчах. «Легия» идет на последней, 4-й, строчке с 6 очками.