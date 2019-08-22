Гол Зохи принес «Страсбуру» победу над «Айнтрахтом»

«Айнтрахт» проиграл «Страсбуру» в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы — 0:1. Единственный гол встречи забил Кевин Зохи.

В других матчах дня «Гент» обыграл «Риеку» (2:1), а АЗ и «Антверпен» сыграли вничью (1:1).

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«Страсбур» (Франция) — «Айнтрахт Ф» (Германия) — 1:0 (1:0)

Гол: Зохи, 33.

«Страсбур» (Франция): Селс, Коне, Кароль, Лала, Митрович, Джикю, Мартен, Томассон (Мотиба, 76), Льенар, Зохи (Сиссоко, 64), Айорк (Симакан, 86).

«Айнтрахт Ф» (Германия): Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Фернандеш (Кор, 78), Костич, Торро, Гачинович (Роде, 46), Камада, Ребич (Гонсалу Пасьенсия, 46).

Предупреждения: Мартен, 31. Абраам, 31. Коне, 44. Хасебе, 51. Томассон, 71.

Судья: Кружляк (Словакия).

22 августа. Страсбург. Стадион «ла Мено».

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия) — 2:1 (0:1)

Голы: Халилович, 40 (0:1). Депуатр, 57 (1:1). Депуатр, 71 (2:1).

Судья: Стефански (Польша).

22 августа. Гент. Стадион «Геламко Арена».

Лига Европы

4-й отборочный раунд

АЗ (Голландия) — «Антверпен» (Бельгия) — 1:1 (0:1)

Голы: Батубинсика, 38 (0:1). Боаду, 82 (1:1).

АЗ (Голландия): Бизот, Флар, Свенссон (Йонсен, 76), Хатзидиакос (Сугавара, 68), Ауэян (Гвюдмундссон, 60), Вейндал, Мидтсье, Копмейнерс, Идрисси, Стенгс, Боаду.

Предупреждения: Копмейнерс, 25. Бута, 47. Стенгс, 49. Флар, 85. Идрисси, 90+3.

Удаление: Бута (Антверпен), 73.

Судья: Йованович (Сербия).

22 августа. Энсхеде. Стадион «Гролс Весте».