Гол в ворота ЦСКА засчитан ошибочно.

На 72-й минуте матча 3-го тура Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА ошиблась бригада израильских арбитров во главе с Роем Рейншрейбером, засчитав третий гол роттердамцев.

В ходе голевой комбинации второй ассистент Двир Шимон не зафиксировал положение «вне игры» у автора голевой передачи Бриана Линссена. Тот в момент паса партнера находился за линией офсайда, затем получил мяч и отдал его Лютсхарелу Гертрейду. (Александр Бобров)