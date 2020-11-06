Гол в ворота ЦСКА засчитан ошибочно
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На 72-й минуте матча 3-го тура Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА ошиблась бригада израильских арбитров во главе с Роем Рейншрейбером, засчитав третий гол роттердамцев.
В ходе голевой комбинации второй ассистент Двир Шимон не зафиксировал положение «вне игры» у автора голевой передачи Бриана Линссена. Тот в момент паса партнера находился за линией офсайда, затем получил мяч и отдал его Лютсхарелу Гертрейду. (Александр Бобров)
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