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Гол в ворота ЦСКА засчитан ошибочно

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Гол в ворота ЦСКА засчитан ошибочно.
Гол в ворота ЦСКА засчитан ошибочно.
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На 72-й минуте матча 3-го тура Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА ошиблась бригада израильских арбитров во главе с Роем Рейншрейбером, засчитав третий гол роттердамцев.

В ходе голевой комбинации второй ассистент Двир Шимон не зафиксировал положение «вне игры» у автора голевой передачи Бриана Линссена. Тот в момент паса партнера находился за линией офсайда, затем получил мяч и отдал его Лютсхарелу Гертрейду. (Александр Бобров)

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