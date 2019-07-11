Гол российского уроженца Херсона Енина не спас "Широки Бриег" от поражения в игре с "Кайратом"

"Кайрат" обыграл "Широки Бриег" в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы – 2:1. В составе боснийской команды единственный мяч провел российский уроженец украинского Херсона, воспитанник подольского "Витязя" Иван Енин.
Ответные игры состоятся 18 июля.
Лига Европы
1-й отборочный раунд
Первые матчи
"Корк Сити" (Ирландия) – "Прогрес" (Люксембург) – 0:2 (0:2)
Голы: Муратович, 11 (0:1). де Алмейда, 21 – с пенальти (0:2).
Нереализованный пенальти: Шеппард (К), 25 (вратарь)
"Клифтонвилл" (Северная Ирландия) – "Хеугесунн" (Норвегия) – 0:1 (0:1)
Гол: Гриндхейм, 42.
Удаление: Каллевог (Х), 79.
"Сент-Патрик'с Атлетик" (Ирландия) – "Норчепинг" (Швеция) – 0:2 (0:0)
Голы: Терн, 55 (0:1). Ларсен, 85 (0:2).
"Абердин" (Шотландия) – "РоПС" (Финляндия) – 2:1 (1:0)
Голы: Макгинн, 36 (1:0). Косгрув, 48 (2:0). Йокелайнен, 90+3 (2:1).
"Гонвед" (Венгрия) – "Жальгирис" В (Литва) – 3:1 (1:0)
Голы: Бано-Сабо, 32 (1:0). Н`Гог, 55 (2:0). Газдаг, 69 – с пенальти (3:0). Узела, 90+2 (3:1).
Нереализованный пенальти: Газдаг (Г), 85 (вратарь).
"Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) – "Кайрат" (Казахстан) – 1:2 (1:1)
Голы: Эсеола, 29 (0:1). Енин, 34 (1:1). Эсеола, 58 (1:2).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-5/