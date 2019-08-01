Гол Комличенко помог "Младе Болеслав" выйти в 3-й отборочный раунд Лиги Европы

"Млада Болеслав" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы обыграла "Ордабасы" со счетом 3:2.

Один из мячей в составе чешской команды забил российский форвард Николай Комличенко. Он реализовал пенальти на 33-й минуте.

Первый матч между командами завершился со счетом 1:1.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

"Ордабасы" (Казахстан) – "Млада-Болеслав" (Чехия) – 2:3 (1:2)

Голы: Матейовски, 8 (0:1). Комличенко, 32 – с пенальти (0:2). Щеткин, 45 (1:2). Мешанович, 47 (1:3). Диакате, 56 – с пенальти (2:3).

Судья: Кристофферсен (Дания).

1 августа. Чимкент. Стадион "Kazhimukan Munaytpasov".

Первый матч - 1:1.

"Астана" (Казахстан) - "Санта-Колома" (Андорра) - 4:1 (1:1)

Голы: Пи, 7 (0:1). Сигюрьенссон, 24 - с пенальти (1:1). Томасов, 73 (2:1). Томасов, 79 (3:1). Томасов, 90+4 (4:1).

Судья: Круашвили (Грузия).

1 августа. Нур-Султан. Стадион "Астана Арена".

Первый матч - 0:0.