Гол и передача Черышева помогли "Валенсии" обыграть "Селтик" на выезде

"Валенсия" в матче 1/16 финала Лиги Европы обыграла на выезде "Селтик" - 2:0. Счет в этой игре на 42-й минуте открыл полузащитник Денис Черышев, отправив мяч в ворта после передачи в штрафную Рубена Собриано.

На 49-й минуте уже россиянин ассистировал испанцу. Черышев получил мяч на левом фланге и сделал навес в центр штрафной, прям на голову партнеру.

Черышев на 63-й минуте был заменен на Гонсало Гуэдеша, а "Валенсия" довела игру до приемлемго перед ответной встречей результата. Через неделю команды сыграют в Испании.

Лига Европы

1/16 финала

"Селтик" (Шотландия) - "Валенсия" (Испания) - 0:2 (0:1)

Голы: Черышев, 42 (0:1). Собрино, 49 (0:2).

"Селтик": Бэйн, Боята, Исагирре, Шимунович, Толян, Браун, Форрест, Макгрегор, Кристи (Эдуар, 59), Синклэйр (Веа, 59), Берк.

"Валенсия": Нету, Гарай, Пиччини (Гамейро, 78), Диакаби, Лато, Парехо (Кокелен, 46), Васс, Кондогбья, Солер, Черышев (Гонсалу Гедеш, 63), Собрино.

Предупреждения: Кондогбья, 82. Берк, 82. Толян, 88.

Судья: Хацеган (Румыния).

14 февраля. Глазго. Стадион "Селтик Парк".