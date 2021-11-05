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Гол Фегули в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего в туре Лиги Европы

06:47
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УЕФА назвала претендентов на звание автора лучшего гола в 4-м туре группового турнира Лиги Европы. В списке четыре кандидата: Софьян Фегули («Галатасарай»), Мергим Бериша («Фенербахче»), Саид Бенрама («Вест Хэм») и Мюрто Узуни («Ференцварош»).

Фегули забил гол в матче с «Локомотивом» (1:1), Бериша — в игре с «Антверпеном» (3:0), Бенрама — с «Генком» (2:2), а Узуни во встрече против «Селтика» (2:3).

Проголосовать за лучший гол недели в ЛЕ можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что «Локомотив» в Стамбуле сыграл вничью с «Галатасараем» со счетом 1:1. Железнодорожники занимают последнее место в группе Е. «Галатасарай» идет первым.

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Роман Шишов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»