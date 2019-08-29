Гол бывшего игрока «Рубина» помог АЕКу обыграть «Трабзонспор». Турки вышли в групповой турнир ЛЕ

«Трабзонспор» проиграл АЕКу из Афин (0:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. В составе гостей отличился бывший форвард «Рубина» Марко Ливая и хавбек Петрос Манталос.

«Трабзонспор» вышел в групповой турнир ЛЕ по сумме двух встреч (общий счет — 3:3, 2 гостевых гола на счету греческой команды, 3 — у турков).

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

«Трабзонспор» (Турция) — АЕК (Греция) — 0:2 (0:2)

Голы: Ливая, 24 (0:1). Манталос, 30 — с пенальти (0:2).

Удаление: Элдер Лопеш (АЕК), 90+3.

Судья: Оливер (Англия).

29 августа. Трабзон. Стадион «Шенол Гюнеш».

Первая встреча: 3:1