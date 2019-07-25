Гол Ансальди помог "Торино" разгромить "Дебрецен" в Лиге Европы

"Торино" разгромил "Дебрецен" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 3:0. В составе итальянского клуба отличился бывший защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди.
Еще в одной встрече "Легия" одолела с минимальным счетом финский "КуПС" - 1:0. Польский клуб вывел на поле с капитанской повязкой бывший защитник "Краснодара" Артур Енджейчик.
Ответные игры пройдут 1 августа.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
Первые матчи
"Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Аполлон" (Кипр) - 2:1 (1:1)
Голы: Папулис, 5 (0:1). Грейс, 14 (1:1). Лопеш, 58 (2:1).
Удаление: Сакетти (А), 83.
"Валюр" (Исландия) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:1 (1:0)
Голы: Петри, 11 (1:0). Анисе, 90+2 (1:1).
"Торино" (Италия) - "Дебрецен" (Венгрия) - 3:0 (2:0)
Голы: Белотти, 20 - с пенальти (1:0). Ансальди, 42 (2:0). Дзадза, 90+3 (3:0).
"Легия" (Польша) - "КуПС" (Финляндия) - 1:0 (1:0)
Гол: Ветеска, 9.
"Эспаньол" (Испания) - "Стьярнан" (Исландия) - 4:0 (0:0)
Голы: Феррейра, 49 (1:0). Феррейра, 57 (2:0). Борха Иглесиас, 60 (3:0). Борха Иглесиас, 68 (4:0).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-2/