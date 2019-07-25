Гол Ансальди помог "Торино" разгромить "Дебрецен" в Лиге Европы

"Торино" разгромил "Дебрецен" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 3:0. В составе итальянского клуба отличился бывший защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди.

Еще в одной встрече "Легия" одолела с минимальным счетом финский "КуПС" - 1:0. Польский клуб вывел на поле с капитанской повязкой бывший защитник "Краснодара" Артур Енджейчик.

Ответные игры пройдут 1 августа.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Первые матчи

"Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Аполлон" (Кипр) - 2:1 (1:1)

Голы: Папулис, 5 (0:1). Грейс, 14 (1:1). Лопеш, 58 (2:1).

Удаление: Сакетти (А), 83.

"Валюр" (Исландия) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:1 (1:0)

Голы: Петри, 11 (1:0). Анисе, 90+2 (1:1).

"Торино" (Италия) - "Дебрецен" (Венгрия) - 3:0 (2:0)

Голы: Белотти, 20 - с пенальти (1:0). Ансальди, 42 (2:0). Дзадза, 90+3 (3:0).

"Легия" (Польша) - "КуПС" (Финляндия) - 1:0 (1:0)

Гол: Ветеска, 9.

"Эспаньол" (Испания) - "Стьярнан" (Исландия) - 4:0 (0:0)

Голы: Феррейра, 49 (1:0). Феррейра, 57 (2:0). Борха Иглесиас, 60 (3:0). Борха Иглесиас, 68 (4:0).