Годин встал в один ряд с Креспо, Джеррардом и Аленичевым

Защитник «Интера» Диего Годин отличился в финальном матче Лиги Европы против «Севильи». Уругваец поразил ворота соперника на 33-й минуте, сделав счет 2:2.

Годин стал шестым футболистом, забивавшим в финалах Лиги чемпионов (Кубка чемпионов) и Лиги Европы (Кубка УЕФА). В решающем матче Лиги чемпионов он забил в 2014 году в игре с «Реалом» (1:4).

Помимо Година, в финалах обоих еврокубков забивали Аллан Симонсен, Эрнан Креспо, Стивен Джеррард, Педро, а также Дмитрий Аленичев. Россиянин в составе «Порту» отличился в финале Кубка УЕФА-2003 против «Селтика» (3:2), а год спустя забил «Монако» уже в финале Лиги чемпионов (3:0).