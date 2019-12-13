Гнаньон, Жота, Гринвуд, Сака претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
02:23
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. За почетное звание поборются Жорис Гнаньон («Ренн»), Диогу Жота («Вулверхэмптон»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») и Букайо Сака («Арсенал»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Who gets your vote? ?— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 12, 2019
? Joris Gnagnon
? Diogo Jota
? Mason Greenwood
? Bukayo Saka#UEL | #POTW | @hankookreifen
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