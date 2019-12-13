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Гнаньон, Жота, Гринвуд, Сака претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

02:23
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. За почетное звание поборются Жорис ГнаньонРенн»), Диогу ЖотаВулверхэмптон»), Мэйсон ГринвудМанчестер Юнайтед») и Букайо СакаАрсенал»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур




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