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«Гленторан» прошел «Торсхавн» в предварительном раунде Лиги Европы

22:59

В матче предварительного раунда отборочного турнира Лиги Европы клуб из Северной Ирландии «Гленторан» победил представителя Фарерских островов «Торсхавн» (1:0). Единственный мяч на 42-й минуте забил Робби Макдэйд.

«Гленторан» пробился в первый отборочный раунд. Соперник команды станет известен позднее.

Лига Европы

Предварительный раунд

«Гленторан» (Северная Ирландия) — «ХБ Торсхавн» (Фарерские Острова) — 1:0 (1:0)

Гол: Макдэйд, 42.

Судья: Фендрих (Швейцария).

20 августа. Белфаст. Стадион «Овал».

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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