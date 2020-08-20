«Гленторан» прошел «Торсхавн» в предварительном раунде Лиги Европы
22:59
В матче предварительного раунда отборочного турнира Лиги Европы клуб из Северной Ирландии «Гленторан» победил представителя Фарерских островов «Торсхавн» (1:0). Единственный мяч на 42-й минуте забил Робби Макдэйд.
«Гленторан» пробился в первый отборочный раунд. Соперник команды станет известен позднее.
Лига Европы
Предварительный раунд
«Гленторан» (Северная Ирландия) — «ХБ Торсхавн» (Фарерские Острова) — 1:0 (1:0)
Гол: Макдэйд, 42.
Судья: Фендрих (Швейцария).
20 августа. Белфаст. Стадион «Овал».