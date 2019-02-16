Глеб - об ответном матче с "Арсеналом: "Дома мы уже выиграли. Попробуем использовать свой шанс"

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб в интервью "СЭ" поделился своими ожиданиями от ответной игры с лондонским "Арсеналом" в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра завершилась победой белорусской команды (1:0).

– В Англии на него жаловались. Это огород?

– В плохом состоянии. У нас погодные условия такие. Надо было новый газон стелить сразу, но сейчас зима – шел снег, морозы, никаких потеплений. Поле не было готово.

– Видел фотографии, как вы с товарищами по команде после победы над "Арсеналом" едите в ресторане быстрого питания. Так решили отметить победу?

– Это было в аэропорту. Только фаст-фуд был открыт, а мы не успели позавтракать и хотели покушать. Все остальное было закрыто. А в СМИ это преподнесли так, будто мы праздновали.

– Чего ждать на "Эмирейтс"?

– Очень тяжелая игра будет, гораздо тяжелее, чем дома. Конечно, соперник будет гораздо больше прессинговать, создавать моменты. Но ничего, дома мы уже выиграли. Постараемся выжать максимум из того, что сможем, попробуем использовать свой шанс. А там уже как Бог даст.

– Выезд в Лондон лично для вас будет чем-то исключительным?

– В любом случае да. Но там уже практически никого не осталось из тех людей, с кем я играл, кто был там. Два фотографа – и все. Вроде бы. (Андрей Михайлов)

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