Глеб - об Эмери: "Всем иностранным тренерам в России приходится туго. Не понимают они менталитет российского футболиста"

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб в интервью "СЭ" высказался в адрес тренера "Арсенала" Унаи Эмери. Он также отметил, что всем иностранным тренерам в России приходится туго, так как они не понимают менталитет российского футболиста.

– "Арсенал" без Венгера – не "Арсенал"?

– Я бы так не сказал. Тренеры приходят и уходят. Сейчас Эмери привносит что-то свое. Нууу, что сказать. Мне больше нравилось, когда был Венгер. Это мое субъективное мнение.

– В свое время Дзюба прозвал Эмери тренеришкой. Согласны с ним?

– Это сильный тренер. Кто бы что ни говорил, он с "Севильей" три раза подряд выиграл Лигу Европы. Всем иностранным тренерам в России приходится туго. Не понимают они менталитет российского футболиста. В Европе все по-другому.

В любом случае, я считаю его сильным тренером. Это как с футболистами – играет в одной команде, все здорово. Переходит в другую – не ладится. Так и с тренерами.

– Вы сказали после матча, что очень устали. Это был для вас особенный матч?

– Не сказал бы, что особенный. Конечно, было здорово – не каждый день в Белоруссию приезжают такие команды как "Арсенал". Игру против таких соперников ждешь с нетерпением. А обыгрывать их вдвойне приятно.

Конечно, мы устали. Проделали большой объем работы, много играли без мяча. Как следствие, потратили очень много сил. Ну и, конечно, поле тяжелое было. (Андрей Михайлов)

"Над "Баварией" тоже стебались: проиграли трактористам". Александр Глеб – о победе над Эмери и завтраке бургерами