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Сегодня, 12:04

Семак: «У «Бетиса» прекрасные исполнители в атакующей линии»

Семак назвал сильные стороны «Бетиса»
Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

— На что вы делаете акцент при подготовке к «Бетису»?

— Нужно учитывать все: оборону, «стандарты», переходные фазы. «Бетис» — на виду, на слуху, забивает очень много. У него прекрасные исполнители в атакующей линии. И не случайно команда находится в тройке, демонстрирует качественную игру. Можно только похвалить команду за сезон. Для нас это хорошая возможность показать себя.

— Точно не сыграют Фекир и Каналес. Как эти потери повлияют на «Бетис»? Можно ли сказать, что они чуть увеличивают шансы «Зенита» на победу завтра?

— Конечно, отсутствие двух лидеров сыграет важную роль. И количество, и качество игроков позволяет «Бетису» заменить их. Равнозначно или нет — посмотрим. Вышедшие игроки хорошего уровня. Есть молодые и перспективные, есть опытные игроки, которые могут заменить. Команда хорошо укомплектована. На каждой позиции есть конкуренция. Не думаю, что есть большие вопросы с точки зрения замены. Насколько это отразится? Наверное, выйдут футболисты с другими качествами, видоизменится игра. И Фекир, и Каналес сильны индивидуально — делаю много передач, хорошие дриблинг, удары. «Бетис» в меньшей степени будет зависеть от индивидуальных качеств игроков, но в командном отношении слабее не будет.

Матч Лиги Европы «Зенит» — «Бетис» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Ответная игра состоится 24 февраля в Севилье.

Сергей Семак
ФК Бетис
ФК Зенит
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