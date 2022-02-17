Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).

— Плохо вошли в игру. Начало провели неважно — и в том, что касается атаки, и обороны. Командные, индивидуальные ошибки в обороне привели к тому, что мы пропустили три мяча в первом тайме. Отыграться было сложно, хоть мы и забили хорошие мячи. Мы могли надеяться на более удачный результат, по моментам не уступили «Бетису». Но игра в обороне помешала добиться победы.

— Почему на первый тайм выбрали схему с четырьмя защитниками и по каким причинам решили переключиться на трех после перерыва?

— С четырьмя защитниками мы играем дома. Естественно, нам нужен был футболист для игры высоко, для прессинга, для более активной игры. Но в первом тайме мы неправильно располагались, много ошибались. В обороне мы сыграли плохо, и нужно было что-то делать, чтобы не получить еще три во втором тайме. Мы сделали перестановки, исходя из возможностей.

Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.